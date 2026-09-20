Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει την Καλαμάτα στη Νεάπολη (20/9, 19:30, Novasports Prime), σε αναμέτρηση για την 5η αγωνιστική της Super League.

Οι «πράσινοι» που έχουν εξαιρετική ψυχολογία, θα παίξουν με τη… συμπαράσταση του ιδιοκτήτη του συλλόγου, Γιάννη Αλαφούζου, ο οποίος είναι επικεφαλής της αποστολής του «τριφυλλιού» για τη Νεάπολη.

Οι παίκτες του Γιάκομπ Νίστρουπ θέλουν τη νίκη, προκειμένου να διατηρήσουν το απόλυτο της συγκομιδής, ώστε να οδηγηθούν στο ντέρμπι «αιωνίων» με τον Ολυμπιακό στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» (11/10, 21:00), το οποίο ακολουθεί αμέσως μετά τη διακοπή για τις εθνικές ομάδες.

Στο μεταξύ, περίπου 100 φίλοι του Παναθηναϊκού βρέθηκαν στο ξενοδοχείο που είχε καταλύσει η ομάδα, προκειμένου να ενισχύσουν παίκτες και τεχνική ηγεσία, κατά τη διάρκεια της αναχώρησης της αποστολής για τη Νεάπολη.