Ο Παναθηναϊκός μπαίνει ξανά στα βαθιά της Ευρώπης και στον δρόμο προς τα προημιτελικά του Europa League βρίσκει μπροστά του ένα απαιτητικό ισπανικό εμπόδιο. Η κληρωτίδα της UEFA έφερε τη Μπέτις απέναντι στους «πράσινους» στη φάση των «16», σε ένα ζευγάρι που υπόσχεται δυνατές μάχες, γεμάτες ρυθμό, πίεση και υψηλές προσδοκίες για το «τριφύλλι».

Το «τριφύλλι» επιστρέφοντας από την Τσεχία, όπου απέκλεισε τη Βικτόρια Πλζεν στη δραματική διαδικασία των πέναλτι, συνεχίζει το ευρωπαϊκό του ταξίδι με στόχο μία ακόμη υπέρβαση. Το πρώτο παιχνίδι απέναντι στην ισπανική ομάδα θα διεξαχθεί στις 12 Μαρτίου στην Αθήνα, στο «Απόστολος Νικολαΐδης», ενώ η ρεβάνς είναι προγραμματισμένη για τις 19 Μαρτίου στην Ισπανία.

