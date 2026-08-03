Τον ηττημένο του ζευγαριού της Χράντετς Κράλοβε από την Τσεχία και της Μπεσίκτας από την Τουρκία που θα αναμετρηθούν στο Γ’ προκριματικό γύρο του Europa League θα αντιμετωπίσει στα Play Off του Conference League ο Παναθηναϊκός.

Οι «πράσινοι» εφόσον αποκλείσουν την ΤΣΚΑ Σόφιας 1948 στον Γ’ προκριματικό γύρο του Conference League, θα φτάσουν ένα βήμα πριν τη League Phase της τρίτης τη τάξει ευρωπαϊκής διοργάνωσης,

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