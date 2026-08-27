Ο Ευρωπαναθηναϊκός το έκανε ξανά. Πήγε στην Τσεχία, νίκησε 2-1 στην παράταση τη Χράντετς και προκρίθηκε στη League Phase του Conference League. O δρόμος για την ομάδα του Νίστρουπ στην Ευρώπη συνεχίζεται…

Το «τριφύλλι» πήγε στην Τσεχία να κερδίσει τη Χράντετς Κράλοβε, μετά το ισόπαλο 2-2 του ΟΑΚΑ. Κι ενώ είχε το προβάδισμα με το πρώτο γκολ του Ντέσερς στις καθυστερήσεις δέχθηκε γκολ, με αποτέλεσμα το ματς να οδηγηθεί στην παράταση. Εκεί ο Παναθηναϊκός με κατάθεση ψυχής έφθασε σε δεύτερο γκολ με πέναλτι του Ντέσερς στο 125’. Ήταν μια επική πρόκριση.

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