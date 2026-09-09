Χωρίς νέα προβλήματα ολοκλήρωσε ο Παναθηναϊκός την προετοιμασία του για την εξ αναβολής αναμέτρηση με την Κηφισιά, η οποία θα διεξαχθεί αύριο στις 21:15.

Ο Τζέικομπ Νίστρουπ ανακοίνωσε την αποστολή των 23 ποδοσφαιριστών, με τον Αζεντίν Ουνάϊ να προπονείται κανονικά και να υπολογίζεται στο παιχνίδι. Ο Μαροκινός μέσος έχει ήδη πραγματοποιήσει το νέο του ντεμπούτο με το «τριφύλλι» και αναμένεται να πάρει ακόμη περισσότερα λεπτά συμμετοχής.

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