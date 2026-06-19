Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για την ολοκλήρωση της πρώτης θερινής μεταγραφής του Παναθηναϊκού, καθώς ο Ετιέν Καμαρά βρίσκεται ήδη στην Αθήνα και περνά τα τελευταία στάδια των εργπομετρικών εξετάσεων πριν φορέσει και επίσημα τα «πράσινα».

Ο Γάλλος μέσος αφίχθη στην Αθήνα το απόγευμα της Πέμπτης, προκειμένου να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες της μεταγραφής του στο «τριφύλλι». Μάλιστα, σήμερα βρέθηκε στο προπονητικό κέντρο της ομάδας στο Κορωπί, όπου υποβλήθηκε στις απαραίτητες εργομετρικές και ιατρικές εξετάσεις.

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