Ευχάριστα ήταν τα νέα από την σημερινή προπόνηση, καθώς ο Βισέντε Ταμπόρδα συμμετείχε σε ολόκληρο το πρόγραμμα και έθεσε εαυτόν στη διάθεση του Τζέικομπ Νίστρουπ για το μεγάλο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό.

Ο Αργεντίνος μεσοεπιθετικός έχει ξεπεράσει τον τραυματισμό που τον κράτησε εκτός το προηγούμενο διάστημα, και πλέον ανεβάζει ρυθμούς έχοντας μπροστά του μία ακόμη εβδομάδα προετοιμασίας ως την σέντρα της αναμέτρησης στο γήπεδο «Γ. Καραϊσκάκης».

Παράλληλα στην προπόνηση ενσωματώθηκαν οι Τριαντάφυλλος Τσάπρας και Γιώργος Κυριακόπουλος μετά την ολοκλήρωση των υποχρεώσεών τους στην Εθνική ομάδα.

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