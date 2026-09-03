O Παναθηναϊκός επικράτησε δύσκολα με 1-0 της Νίοκης Βόλου στο ΟΑΚΑ για την 1η αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας, με μεγάλους πρωταγωνιστές τους Λιβάι Γκαρσία και Ταμπόρδα που ήρθαν από τον πάγκο και έφεραν τη νίκη.

Ο Παναθηναϊκός μπήκε καλύτερα από το ξεκίνημα του ματς, δημιουργώντας προϋποθέσεις με τους εξαιρετικά κινητικούς Γιάγκουσιτς και Ραντόντερ, θέτοντας το ρυθμό απέναντι σε μία Νίκη Βόλου, που ακολούθησε παθητικό ρόλο καθώς δυσκολευόταν να αναπτυχθεί, τόσο από την πίσω γραμμή όσο και με μπαλιές στην πλάτη της άμυνας.

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