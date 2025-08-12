Στη διάθεση του Ρουί Βιτόρια, εν όψει της ρεβάνς του Παναθηναϊκού απέναντι στη Σαχτάρ Ντόνετσκ είναι κανονικά ο Φώτης Ιωαννίδης.

Ο Έλληνας διεθνής επιθετικός συμμετείχε κανονικά για δεύτερη σερί μέρα στην προπόνηση των «πρασίνων» κι έτσι θα ταξιδέψει κανονικά την Τετάρτη για την Κρακοβία, όπου θα διεξαχθεί την Πέμπτη (14/08-21:00) ο επαναληπτικός με τους Ουκρανούς, για τον 3ο προκριματικό γύρο του Europa League.

Στην αποστολή θα βρεθούν κανονικά όλοι οι υπόλοιποι παίκτες του «τριφυλλιού» που βρίσκονται στην ευρωπαϊκή λίστα, δηλαδή οι: Ντραγκόφσκι, Λαφόν, Κότσαρης, Τσιριβέγια, Τουμπά, Σιώπης, Ιωαννίδης, Ζαρουρί, Τετέ, Πάλμερ – Μπράουν, Ίνγκασον, Τσέριν, Μαντσίνι, Σφιντέρσκι, Μαξίμοβιτς, Γεντβάι, Μλαντένοβιτς, Κώτσιρας, Πελίστρι, Γερεμέγεφ, Μπρέγκου, Τζούριτσιτς, Κυριακόπουλος, Φικάι, Λάβδας, Σκαρλατίδης.

Το «τριφύλλι» θα αναχωρήσει την Τετάρτη (13/08) στη 13:00 για την Κρακοβία. Για τις 19:15 είναι προγραμματισμένη η συνέντευξη Τύπου του Παναθηναϊκού ενώ στις 20:00 θα διεξαχθεί η τελευταία προπόνηση της ομάδας.