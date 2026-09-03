Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.

Προσθήκη του zougla.gr στην Google

Ναι, αυτός ο Παναθηναϊκός έχει τέτοιο υλικό πλέον που μπορεί να κάνει πορεία πρωταθλητισμού και να πάρει τον τίτλο. Η προσθήκη του Αζεντίν Ουναΐ λίγο πριν εκπνεύσει η προθεσμία της ευρωπαϊκής λίστας του «Τριφυλλιού», δημιουργεί νέα δεδομένα, καθώς ο Παναθηναϊκός όχι απλά δυναμώνει εκεί που είχε ανάγκη, αλλά προσθέτει έναν παίκτη που δεν χρειάζεται περίοδο προσαρμογής μια και κινείται σε οικείο περιβάλλον.

Διαβάστε περισσότερα στο paixebala.gr

σχόλια αναγνωστών
oδηγός χρήσης
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ: #paixebala.gr