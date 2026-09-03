Ναι, αυτός ο Παναθηναϊκός έχει τέτοιο υλικό πλέον που μπορεί να κάνει πορεία πρωταθλητισμού και να πάρει τον τίτλο. Η προσθήκη του Αζεντίν Ουναΐ λίγο πριν εκπνεύσει η προθεσμία της ευρωπαϊκής λίστας του «Τριφυλλιού», δημιουργεί νέα δεδομένα, καθώς ο Παναθηναϊκός όχι απλά δυναμώνει εκεί που είχε ανάγκη, αλλά προσθέτει έναν παίκτη που δεν χρειάζεται περίοδο προσαρμογής μια και κινείται σε οικείο περιβάλλον.

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