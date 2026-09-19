Ο Πέδρο Τσιριβέγια επέστρεψε στην αποστολή του Παναθηναϊκού για την εκτός έδρας αναμέτρηση της ομάδας κόντρα στην Καλάματα στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League.

Οι Πράσινοι, οι οποίοι έχουν το απόλυτο μέχρι στιγμής στο ελληνικό πρωτάθλημα, ολοκλήρωσαν την προετοιμασία για το παιχνίδι της Κυριακής 20/9 με τη Μαύρη Θύελλα στη Νίκαια και ο Τζέικομπ Νίστρουπ ανακοίνωσε αποστολή.

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