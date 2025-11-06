Επιμέλεια: Μπάμπης Παπαφιλιππάκης

Με γκολ του Τζούριτσιτς στο 85ο λεπτό ο Παναθηναϊκός απέδρασε με ένα πολύτιμο τρίποντο (1-0) το βράδυ της Πέμπτης από την έδρα της Μάλμε, για την 4η αγωνιστική της League Phase του Europa League.

Με τον Ράφα Μπενίτεθ για πρώτη φορά στον πάγκο του σε ευρωπαϊκό αγώνα το «τριφύλλι» άλωσε το «Eleda Stadion», κάνοντας ακόμη ένα βήμα για την πρόκριση στα νοκ-άουτ της διοργάνωσης.

Οι «πράσινοι» είχαν χαμένο πέναλτι με τον Σφιντέρσκι στο πρώτο μέρος και δοκάρι με τον Τετέ στο 67′.

Με αυτό το μεγάλο διπλό στη Σουηδία οι πράσινοι έφτασαν τους έξι βαθμούς μπαίνοντας γερά στο κόλπο της πρόκρισης.

Ο αγώνας

Ο Ισπανός προχώρησε σε τρεις αλλαγές σε σχέση με την πρόσφατη αναμέτρηση απέναντι στον Βόλο, επαναφέροντας στην ενδεκάδα τους Λαφόν, Πάλμερ-Μπράουν και Σιώπη.

Συγκεκριμένα, ο Παναθηναϊκός παρατάχθηκε με σύστημα 4-2-3-1. Ο Λαφόν ήταν, όπως προαναφέραμε, κάτω από τα γκολπόστ στο τέρμα, με τους Κώτσιρα, Πάλμερ-Μπράουν, Τουμπά και Κυριακόπουλο να συνθέτουν την τετράδα στην άμυνα.

Οι Τσιριβέγια, Σιώπης και Τζούριτσιτς ξεκίνησαν στον άξονα, ενώ οι Τετέ και Ζαρουρί ήταν στα άκρα, με τον Σβιντέρσκι να βρίσκεται στην κορυφή της επίθεσης.

Οι «πράσινοι» μπήκαν φοβικά στο παιχνίδι και αδυνατούσαν στα πρώτα λεπτά να κρατήσουν την μπάλα.

Η Μάλμε έχασε δύο σπουδαίες ευκαιρίες σε διάστημα ενός λεπτού. Στο 8’ το σουτ του Ρόζενγκρεν αποκρούστηκε απ’ τον Λαφόν, ενώ στην αμέσως επόμενη φάση, μετά την εκτέλεση του κόρνερ απ’ τον Μπουσανέλο, η μπάλα κατέληξε στον Ντζούριτς ο οποίος έπιασε την κεφαλιά, αλλά ο Λαφόν απέκρουσε εξ επαφής με εντυπωσιακό τρόπο την μπάλα που χτύπησε πάνω και στον Κώτσιρα κι άλλαξε πορεία.

Στη συνέχεια η ομάδα του Μπενίτεθ θα μπορούσε να ανοίξει το σκορ, καθώς στο 20′ κέρδισε πέναλτι, όταν από κλέψιμο του Τσιριβέγια μέσα στην περιοχή των γηπεδούχων ο Σφιντέρσκι ανατράπηκε από τον Μπουσούλατζιτς.

Την εκτέλεση ανέλαβε ο Πολωνός στράικερ, ο οποίος όμως είδε τον Έλμποργκ να μπλοκάρει την μπάλα, πετώντας στον κάλαθο των αχρήστων την ευκαιρία να σκοράρει.

Η Μάλμε έχασε τρομερή ευκαιρία στο 38’, όταν ο Τουμπά έχασε την μπάλα ψηλά με αποτέλεσμα να βγουν στην αντεπίθεση τρεις παίκτες της σουηδικής ομάδας αλλά ο Πάλμερ-Μπράουν έκανε ένα καταπληκτικό τάκλιν και γλίτωσε τον Παναθηναϊκό.

Στο 44’ από νέα στατική φάση της σουηδικής ομάδας, ο Στρίγκερ πήρε την κεφαλιά στο δεύτερο δοκάρι, όμως ο Λαφόν απέκρουσε ξανά.

Το δεύτερο ημίχρονο ξεκίνησε με τεράστια ευκαιρία για τους γηπεδούχους, με τον Εκόνγκ να μην καταφέρνει εξ επαφής να δώσει στην μπάλα τροχιά προς το τέρμα.

Μετά το 60′ ο Παναθηναϊκός ανέβασε την απόδοσή του και στο 67΄ο Τετέ με ένα δυνατό σουτ τράνταξε το δοκάρι του Έλμποργκ, ενώ απείλησε εκ νέου στο 70′ με το δυνατό σουτ του Κυριακόπουλου, με την μπάλα να κοντράρει και να περνάει μόλις άουτ.

Μάλιστα στο 63′ οι πράσινοι διαμαρτυρήθηκαν για πέναλτι σε μαρκάρισμα του Πάντοβιτς από τον Τζούριτς μέσα στην περιοχή.

Για να φτάσουμε στο 85ο λεπτό όταν ο Παναθηναϊκός πέτυχε το γκολ που δικαιούτο βάσει της εικόνας των δύο ομάδων στον αγωνιστικό χώρο, με τον Τζούριτσιτς να βρίσκει δίχτυα με ωραίο σουτ από το ύψος του πέναλτι.

Μάλμε-Παναθηναϊκός 0-1

Γκολ: 85′ Τζούριτσιτς (Παναθηναϊκός)

Κίτρινες: Ρόσενγκρεν (Μάλμε), Σιώπης (Παναθηναϊκός), Κώτσιρας (Παναθηναϊκός), Τσιριβέγια (Παναθηναϊκός), Τετέ (Παναθηναϊκός), Βέκια (Μάλμε)

Δοκάρια: 67′ Τετέ (Παναθηναϊκός)

Μάλμε: Έλμποργκ, Στρίγκερ, Γιόνσον, Τζούριτς, Μπουσανέλο, Ρόσενγκρεν, Μπουσούλατζιτς (65′ Μπεργκ), Σκόγκμαρ, Εκόνγκ (65′ Σουμά), Μπολίν (82′ Βέκια), Χακσαμπάνοβιτς.

Παναθηναϊκός: Λαφόν, Κώτσιρας, Πάλμερ Μπράουν, Τουμπά, Κυριακόπουλος, Τσιριβέγια, Σιώπης (60′ Τσέριν), Τετέ (82′ Μπακασέτας), Τζούριτσιτς, Ζαρουρί, Σφιντέρσκι (46′ Πάντοβιτς)