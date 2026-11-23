ΠΑΕ και ΚΑΕ Παναθηναϊκός ευχήθηκαν στον Σαντίνο Αντίνο μετά τον σοβαρό τραυματισμό του.

Το Τριφύλλι επικράτησε με 2-0 του ΟΦΗ στο ΟΑΚΑ για την 11η αγωνιστική της Stoiximan Super League και διατηρήθηκε σε απόσταση ασφαλείας στην κορυφή του πρωταθλήματος. Ωστόσο, το θετικό αποτέλεσμα των πράσινων επισκίασε ο σοβαρός τραυματισμός του Σαντίνο Αντίνο. Ο Αργεντινός εξτρέμ υπέστη ολική ρήξη χιαστού στο αριστερό γόνατο και θα μείνει μακριά από τα γήπεδα για όλη τη σεζόν.

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