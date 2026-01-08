Πιο κοντά από ποτέ φαίνεται πως βρίσκεται ο Παναθηναϊκός, με την Γοδόι Κρουζ, για την απόκτηση του Σαντίνο Αντίνο.

Σύμφωνα με τον έγκυρο δημοσιογράφο Σέζαρ Λουίς Μέρλο, η πρόταση του Παναθηναϊκού για τον 20χρονο Αργεντινό εξτρέμ ανέρχεται στα 7 εκατ. δολάρια για την απόκτηση του 50% των δικαιωμάτων του και πως οι δύο ομάδες έχουν ξεκινήσει εντατικές συζητήσεις με τους ανθρώπους του ελληνικού συλλόγου, προκειμένου να ολοκληρωθεί η συμφωνία το συντομότερο δυνατό.

