Πολύ κοντά στην ολοκλήρωση ακόμη μίας μεταγραφής βρίσκεται το «τριφύλλι», όμως αυτή την φορά μοιάζει περισσότερο με επένδυση στο μέλλον.

Σύμφωνα με πληροφορίες από την Αγγλία, ο Παναθηναϊκός έχει έρθει σε συμφωνία με τη Χαλ Σίτι για την απόκτηση του 19χρονου επιθετικού μέσου Άιντον Σεχού. Ο νεαρός Αλβανός θεωρείται ένα από τα μεγαλύτερα ταλέντα της αγγλικής ομάδας, με τη Χαλ να επιθυμεί την παραμονή του, ωστόσο όλα δείχνουν πως θα συνεχίσει την καριέρα του στην Ελλάδα.

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