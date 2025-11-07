Επιμέλεια: Μπάμπης Παπαφιλιππάκης

Ο Παναθηναϊκός έβαλε τα πράγματα στη θέση τους, όσον αφορά στην κατάσταση του Ματίας Λεσόρ, με τον Γάλλο σέντερ να αναδημοσιεύει την ανακοίνωση του «τριφυλλιού», μέσω story στο Instagram του, στέλνοντας το δικό του μήνυμα.

Συγκεκριμένα σε ανάρτησή του στο «Χ», επισημαίνει: «Ο εύκολος δρόμος δεν μου ταίριαξε ποτέ», με τους φίλους του Παναθηναϊκού να σπεύδουν να του δείξουν την αγάπη τους και να του εύχονται για ταχεία ανάρρωση και άμεση επιστροφή στα γήπεδα.