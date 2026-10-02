Θετικά σχόλια έκανε για τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς ο Φίλιπ Μλαντένοβιτς ο οποίος άφησε αιχμές για την αποπομπή του Σέρβου τεχνικού από τον Παναθηναϊκό.

«Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς με έφερε στον Παναθηναϊκό και τότε όλα ήταν εξαιρετικά οργανωμένα. Χρειαζόταν απλώς να χτιστεί κάτι επιπλέον πάνω σε αυτό, όμως έφυγε στα μέσα της σεζόν. Θα έλεγα ότι παίξαμε και αρκετά καλά, αν αναλογιστεί κανείς πόσους προπονητές αλλάξαμε σε αυτό το διάστημα», δήλωσε σε συνέντευξη που παραχώρησε στη Meridian Sport.

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