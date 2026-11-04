O 21χρονος Αργεντινός ακραίος επιθετικός του Παναθηναϊκού βρήκε δίχτυα και έδωσε ασίστ στη μεγάλη νίκη με 2-0 στο ντέρμπι του ΟΑΚΑ επί της ΑΕΚ, ενώ συγκέντρωσε βαθμούς και από τη νίκη της ομάδας του.

Στη 2η θέση βρέθηκε ο Χουάν Χοσέ Περέα, του Ατρομήτου με 33,6 βαθμούς, ενώ στην 3η θέση ήταν ο Νανού, του Ηρακλή με 31,9 βαθμούς.

Την πρώτη πεντάδα συμπλήρωσαν ο Αλεξάντρου Πάντεα του Λεβαδειακού με 28,1 βαθμούς και ο Ζοέλ Ρόκα του Ολυμπιακού με 27,6 βαθμούς.