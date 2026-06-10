O Ανδρέας Τεττέη αναδείχθηκε κορυφαίος παίκτης της σεζόν στον Παναθηναϊκό. Σύμφωνα με την ψηφοφορία των φιλάθλων στην ιστοσελίδα της Super League ο Έλληνας διεθνής επιθετικός συγκέντρωσε ποσοστό 24,70%.
Ακολούθησε ο Βισέντε Ταμπόρδα με 21,26%.
Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας στην ιστοσελίδα της Super League:
1. Α. Τεττέη 24,70%
2. Β. Ταμπόρδα 21,26%
3. Γ. Κυριακόπουλος 11,72%
4. Α. Ζαρουρί 10,32%
5. N. Καλάμπρια 9,26%
6. Σ. Κοντούρης 8,70%
7. Σ. Ίνγκι Ίνγκασον 4,14%
8. Τ. Μπακασέτας 3,37%
9. Α. Λαφόν 2,46%
10. Α. Τσέριν 1,82%
11. Π. Τσιριβέγια 1,33%
12. Κ. Σφιντέρσκι 0,92%