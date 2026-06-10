O Ανδρέας Τεττέη αναδείχθηκε κορυφαίος παίκτης της σεζόν στον Παναθηναϊκό. Σύμφωνα με την ψηφοφορία των φιλάθλων στην ιστοσελίδα της Super League ο Έλληνας διεθνής επιθετικός συγκέντρωσε ποσοστό 24,70%.

Ακολούθησε ο Βισέντε Ταμπόρδα με 21,26%.

Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας στην ιστοσελίδα της Super League:

1. Α. Τεττέη 24,70%

2. Β. Ταμπόρδα 21,26%

3. Γ. Κυριακόπουλος 11,72%

4. Α. Ζαρουρί 10,32%

5. N. Καλάμπρια 9,26%

6. Σ. Κοντούρης 8,70%

7. Σ. Ίνγκι Ίνγκασον 4,14%

8. Τ. Μπακασέτας 3,37%

9. Α. Λαφόν 2,46%

10. Α. Τσέριν 1,82%

11. Π. Τσιριβέγια 1,33%

12. Κ. Σφιντέρσκι 0,92%