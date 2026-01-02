Ανακοινώθηκε από τον Παναθηναϊκό η νέα Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου της πράσινης ΠΑΕ, η οποία προκηρύχθηκε στη Γενική Συνέλευση των μετόχων της ΠΑΕ στις 15 Δεκεμβρίου του 2025 και επικυρώθηκε πέντε ημέρες αργότερα.

Tο ποσό της ΑΜΚ είναι 17,5 εκατομμύρια ευρώ και να έχει να κάνει με την καθιερωμένη, ετήσια, χρηματοδότηση της ΠΑΕ από τον ιδιοκτήτη Γιάννη Αλαφούζου για την εύρυθμη λειτουργία της ομάδας το νέο έτος. Αυτό, μάλιστα, είναι και το ανώτατο ποσό που επιτρέπει η UEFA στην ιδιοκτησία της ΠΑΕ Παναθηναϊκός ως απευθείας οικονομική ενίσχυση, με βάση το Financial Fair Play, ενώ ο χρονικός ορίζοντας της ΑΜΚ είναι μέχρι τις 16 Ιανουαρίου του 2026.

