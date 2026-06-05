Με την υπόθεση του Οδυσσέα Βλαχοδήμου ασχολείται ο Παναθηναϊκός, παρά το γεγονός ότι η υπόθεση του διεθνούς γκολκίπερ έχει δυσκολίες, λόγω του ιδιότυπου καθεστώτος του συμβολαίου του με τη Νιούκαστλ.

Οι «πράσινοι» θα προχωρήσουν για να «κλείσουν» πρώτα τον δεύτερο τερματοφύλακά του ρόστερ και θα περιμένουν για ένα μικρό χρονικό διάστημα την περίπτωση του Βλαχοδήμου, ο οποίος «ζυγίζει» τις επιλογές του.

Υπενθυμίζεται ότι ο Βλαχοδήμος έχει φορέσει στο παρελθόν τη φανέλα με το τριφύλλι, καθώς αποκτήθηκε τον Ιανουάριο του 2016 από τη Στουτγκάρδη, και έκανε στις 3 Απριλίου το ντεμπούτο του στον νικηφόρο (3-2) αγώνα πρωταθλήματος με τη Βέροια.

Έμεινε στον Παναθηναϊκό έως το καλοκαίρι του 2018, πριν μεταπηδήσει στην Μπενφίκα, και κατέγραψε συνολικά 63 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις, διατηρώντας σε 33 ματς ανέπαφη την «πράσινη» εστία.