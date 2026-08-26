Ο Τζέικομπ Νίστρουπ, έκανε δηλώσεις στη συνέντευξη Τύπου πριν από τον αυριανό εκτός έδρας επαναληπτικό των play-offs του UEFA Conference League κόντρα στη Χράντετς Κράλοβε (27/8, 20:00), στέλνοντας μήνυμα πρόκρισης στη League Phase της διοργάνωσης.

Ο προπονητής του Παναθηναϊκού, χαρακτήρισε τον επερχόμενο αγώνα ως έναν καθοριστικό τελικό, καθώς η ομάδα βρίσκεται πλέον ένα βήμα μακριά από τον μεγάλο της στόχο. Παρά την απογοήτευση του πρώτου ματς, υπογράμμισε ότι έγινε η απαραίτητη ανάλυση και η ομάδα είναι πλέον απόλυτα έτοιμη να διαχειριστεί την πίεση, η οποία παραμένει ίδια με τους προηγούμενους προκριματικούς γύρους.

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