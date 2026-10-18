Ο Τζέικομπ Νίστρουπ σχολίασε την εμφατική νίκη του Παναθηναϊκού με 5-1 επί του Αστέρα Τρίπολης στις δηλώσεις του μετά το παιχνίδι εκφράζοντας την ευχαρίστησή του για την εξέλιξη της ομάδας του.

Ο Δανός προπονητής αρχικά εξέφρασε την ικανοποίησή του για τον τρόπο με τον οποίο αντέδρασε η ομάδα του μετά την ήττα από τον Ολυμπιακό και στον τρόπο παιχνιδιού με την κυκλοφορία της μπάλας, πριν ασκήσει κριτική για το πρώτο μισάωρο του αγώνα.

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