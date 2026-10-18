Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.

Προσθήκη του zougla.gr στην Google

Ο Τζέικομπ Νίστρουπ σχολίασε την εμφατική νίκη του Παναθηναϊκού με 5-1 επί του Αστέρα Τρίπολης στις δηλώσεις του μετά το παιχνίδι εκφράζοντας την ευχαρίστησή του για την εξέλιξη της ομάδας του.

Ο Δανός προπονητής αρχικά εξέφρασε την ικανοποίησή του για τον τρόπο με τον οποίο αντέδρασε η ομάδα του μετά την ήττα από τον Ολυμπιακό και στον τρόπο παιχνιδιού με την κυκλοφορία της μπάλας, πριν ασκήσει κριτική για το πρώτο μισάωρο του αγώνα.

Διαβάστε περισσότερα στο paixebala.gr

σχόλια αναγνωστών
oδηγός χρήσης
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ: #Νίστρουπ #Παναθηναϊκός