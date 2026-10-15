Ο Τζέικομπ Νίστρουπ μίλησε στη συνέντευξη Τύπου που ακολούθησε τη νίκη του Παναθηναϊκού με 2-1 επί της Μπόρατς και έκανε την ανασκόπηση του αγώνα, πριν αναφερθεί στην απόδοση των Αζεντίν Ουναΐ και Σίριλ Ντέσερς.

Ο Δανός προπονητής ξεκίνησε την τοποθέτησή του αποκαλύπτοντας το ιδιαίτερο κίνητρο των ποδοσφαιριστών του στο αποψινό παιχνίδι, που ήθελαν να αποδείξουν πράγματα μετά την ήττα στο ντέρμπι από τον Ολυμπιακό, δηλώνοντας ευχαριστημένος από την αντίδραση της ομάδας του.

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