Τη σημασία που έχει για τον Παναθηναϊκό να «επιστρέψει» στις νίκες μετά την πρώτη ήττα του στη σεζόν απ’ τον Ολυμπιακό, ανέλυσε ο Τζέικομπ Νίστρουπ στη συνέντευξη Τύπου ενόψει της πρεμιέρας της League Phase του Conference League με αντίπαλο την Μπόρατς Μπάνια Λούκα στο ΟΑΚΑ (15/10, 19:45, Magenta Sport 3).

Ο Δανός τεχνικός ανέφερε πως η ομάδα του δεν είχε την εικόνα που έπρεπε να έχει στη ντέρμπι με τον Ολυμπιακό, ενώ ανέφερε πως οι «πράσινοι» είναι μακριά ακόμη απ’ αυτό που θέλει, ενώ ανέφερε ότι ο πάγκος του Παναθηναϊκού έχει πίεση και αυτό το ήξερε εξ αρχής.

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