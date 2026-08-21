Ο Τζέικομπ Νίστρουπ δεν έκρυψε την απογοήτευσή του μετά το 2-2 του Παναθηναϊκού με τη Χράντετς Κράλοβε, σε ένα παιχνίδι όπου οι «πράσινοι» ισοφαρίστηκαν, ενώ είχαν προβάδισμα δύο τερμάτων και ήταν αγκαλιά με την πρόκριση από το πρώτο κιόλας ματς.

Μιλώντας στην κάμερα του ΣΚΑΪ, ο τεχνικός του Παναθηναϊκού στάθηκε στα λάθη που κόστισαν στην ομάδα του, ανέλαβε την ευθύνη για το αποτέλεσμα και τόνισε πως πλέον το «τριφύλλι» οφείλει να πάει στην Τσεχία με στόχο τη νίκη.

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