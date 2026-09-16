Ο Παναθηναϊκός επικράτησε 2-0 της Κηφισιάς στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής του Κυπέλλου Ελλάδα, και συνέχισε το σερί νικών του. Ο Τζέικομπ Νίστρουπ στάθηκε μετά το ματς στη σημασία της νίκης και στη διαχείριση του ρόστερ και δήλωσε ενθουσιασμένος με την ομάδα.

«Συνεχίζουμε να κάνουμε τα πράγματα που δουλεύουμε και πιστεύουμε. Πρέπει να δώσουμε τα credits στην Κηφισιά, που μας έκανε το ματς δύσκολο, παρ’ ότι έκανε περισσότερο ροτέισον από μας. Μπράβο στον Τσάπρα και τον Μπινιάρη, που δεν είχαν παίξει ξανά μαζί όπως και ο Πελίστρι με τον Σαλάχ-Εντίν. Είχαμε καλούς παίκτες στο γήπεδο, ωστόσο τους έλειπε ότι δεν γνώριζε ο ένας το ματς του άλλου», είπε αρχικά.

Διαβάστε περισσότερα στο paixebala.gr