Ο Παναθηναϊκός ξεκίνησε με το δεξί τις υποχρεώσεις του στα φιλικά προετοιμασίας επικρατώντας με 4-0 της Χέλμοντ Σπορ, με τον Γιάκομπ Νίστρουπ να κάνει τον απολογισμό του αγώνα στις δηλώσεις του μετά το ματς.

Μετά τη φιλική νίκη επί της Χέλμοντ, ο Τζέικομπ Νίστρουπ εξέφρασε την ικανοποίησή του για την εικόνα του Παναθηναϊκού στα πρώτα και τα τελευταία είκοσι λεπτά του αγώνα, παρά τα λάθη και την απώλεια ρυθμού στο ενδιάμεσο διάστημα.

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