Ο Γιάκομπ Νίστρουπ και οι συνεργάτες του έπιασαν… δουλειά. Ο νέος προπονητής του Παναθηναϊκού και οι συνεργάτες του βρέθηκαν στο «Γ. Καλαφάτης», προκειμένου να προετοιμάσουν τα πάντα για την πρώτη προπόνηση της ομάδας για τη νέα αγωνιστική περίοδο, που έχει οριστεί για την Τετάρτη (17/6).

Ο Δανός προπονητής του «τριφυλλιού» έστειλε το πρώτο μήνυμά του προς τους φίλους του Παναθηναϊκού μέσα από ένα μικρό βίντεο που ετοίμασε η «πράσινη» ΠΑΕ με τον ίδιο να βρίσκεται στο νέο γραφείο του στο προπονητήριο του Κορωπίου.

«Χαιρετώ όλους τους φίλους του Παναθηναϊκού. Ας έχουμε μία σπουδαία σεζόν μαζί. Είμαι πολύ ενθουσιασμένος που βρίσκομαι εδώ. Πάμε ΠΑΟ», είπε στο μήνυμά του ο 38χρονος τεχνικός, ο οποίος μάλιστα είπε τις δύο τελευταίες λέξεις («Πάμε ΠΑΟ») στα ελληνικά.