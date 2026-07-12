Ο Παναθηναϊκός έκανε το Σάββατο το «3 στα 3» στα εφετινά φιλικά του, επικρατώντας με 3-0 σκορ της Γκρασχόπερς στη Λεωφόρο.

Ο προπονητής των «πρασίνων», Γιάκομπ Νίστρουπ, μετά το ματς με τους Ελβετούς, δήλωσε απόλυτα ικανοποιημένος από το πώς κυλάει η προετοιμασία της ομάδας του, με τον ίδιο να στέκεται παράλληλα στην απόδοση των παικτών που ήρθαν από τον πάγκο στο αποψινό ματς.

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