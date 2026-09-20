Λίγο μετά την εκτός έδρας νίκη του Παναθηναϊκού με 1-0 επί της Καλαμάτας, ο Τζέικομπ Νίστρουπ έκανε δηλώσεις απαντώντας σε ερωτήματα σχετικά με την επερχόμενη διακοπή των πρωταθλημάτων για τους αγώνες των Εθνικών ομάδων.

Ο Δανός προπονητής, δεν έκρυψε την ευχαρίστησή του για το σερί νικών που έχει δώσει νοοτροπία νικητή στην ομάδα του, κάτι ιδιαίτερα σημαντικό όπως ο ίδιος τόνισε καθώς η δουλειά συνεχίζεται για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.

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