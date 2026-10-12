Μετά την ήττα από τον Ολυμπιακό στο ντέρμπι «αιωνίων», ο Τζέικομπ Νίστρουπ έστειλε μήνυμα ενότητας.

Το απόλυτο του Παναθηναϊκού στη Stoiximan Super League σταμάτησε στο «Γ.Καραϊσκάκης»! Η ομάδα του Ιμανόλ Αλγκουαθίλ υπέταξε στην έδρα της με 1-0 το «Τριφύλλι» και το υποχρέωσε στην πρώτη του ήττα για τη φετινή σεζόν. Οι Πράσινοι, ωστόσο, παραμένουν στην πρώτη θέση του βαθμολογικού πίνακα.

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