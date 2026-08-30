Ο Τζέικομπ Νίστρουπ δήλωσε μεταξύ άλλων πως οι Πράσινοι χρειάζεται να βελτιώσουν πολλά ακόμα, ώστε να χαρακτηριστούν έτοιμη ομάδα, ενώ υπογράμμισε πως το ρόστερ έχει χτιστεί για να είναι ανταγωνιστικό και στις τρεις διοργανώσεις.

Ο Παναθηναϊκός θα κάνει πρεμιέρα στη φετινή Stoiximan Super League! To Τριφύλλι θα αντιμετωπίσει τη Δευτέρα (31/8, 19:30) τον Λεβαδειακό εκτός έδρας.

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