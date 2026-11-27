Ο Τζέικομπ Νίστρουπ μοιράστηκε τις σκέψεις του μετά την ήττα του Παναθηναϊκού με 3-2 από τη Νόρτζελαντ, για την 4η αγωνιστική της League Phase του UEFA Conference League.

Ο προπονητής του Παναθηναϊκού χαρακτήρισε το ματς ιδιαίτερα δύσκολο στο σύνολο της διάρκειάς του, ενώ διαφώνησε αναφορικά με την «κατάρρευση» της ομάδας του στο τελευταίο 20λεπτο, σημειώνοντας ότι κάλλιστα οι πράσινοι θα μπορούσαν να είχαν πετύχει εκείνοι γκολ για να «κλειδώσουν το ματς». Πρόσθεσε ότι πάντα πρέπει να σκέφτεται κανείς ότι στο γήπεδο παίζουν δύο ομάδες και έδωσε τα εύσημα στον αντίπαλο, ενώ όπως και μετά την ήττα από τον Ολυμπιακό, υπογράμμισε ότι θα πρέπει οι παίκτες του να σηκώσουν ψηλά το κεφάλι και να συνεχίσουν ανεπηρέαστοι για το επόμενο ματς.

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