Ο Παναθηναϊκός έκαμψε την αντίσταση της ΤΣΣΚΑ Σόφιας και επικράτησε 2-1 στο ΟΑΚΑ για την 3η αγωνιστική της League Phase του Conference League.

Μετά τη λήξη της αναμέτρησης, ο προπονητής του «τριφυλλιού», Τζέικομπ Νίστρουπ, υπογράμμισε ότι δεν υπάρχουν εύκολα παιχνίδια. Παράλληλα, εκτίμησε πως αν η ομάδα του αντιμετώπιζε ξανά τους Βούλγαρους, θα επικρατούσε στις οκτώ από τις δέκα περιπτώσεις. «Δεν ήμασταν αποτελεσματικοί, αλλά έχει σημασία να κερδίζεις και να προχωράς,» είπε χαρακτηριστικά.

Τέλος, αναφέρθηκε στην επερχόμενη αναμέτρηση με τη Νόρντζελαντ, επισημαίνοντας τη δυσκολία που θα αντιμετωπίσουν οι παίκτες του λόγω του πλαστικού χλοοτάπητα στο γήπεδο των Δανών.

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