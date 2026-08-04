Ο προπονητής του Παναθηναϊκού, Τζέικομπ Νίστρουπ, αποκάλυψε στη συνέντευξη Τύπου εν όψει της πρώτης αναμέτρησης με την ΤΣΚΑ 1948 (4/8, 21:30) για τον Γ’ προκριματικό γύρο του Conference League ότι ο Ανδρέας Τεττέη δεν θα είναι διαθέσιμος, καθώς η ίωση που τον ταλαιπωρεί οδήγησε στην εισαγωγή του στο νοσοκομείο για προληπτικές εξετάσεις.

Ο Δανός τεχνικός εξέφρασε την αισιοδοξία του ότι ο Έλληνας επιθετικός θα επιστρέψει σύντομα, ενώ εκτίμησε πως μέσα στις επόμενες δύο με τρεις εβδομάδες ο Παναθηναϊκός θα έχει ξανά διαθέσιμο το σύνολο του ρόστερ του.

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