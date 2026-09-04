Ο Τζέικομπ Νίστρουπ δεν χρειάστηκε πολύ χρόνο για να καταλάβει τι σημαίνει Παναθηναϊκός. Μέσα σε λίγους μήνες από την άφιξή του στην Αθήνα, ο Δανός τεχνικός έχει ήδη βιώσει την πίεση των ευρωπαϊκών προκριματικών, τις τεράστιες απαιτήσεις που υπάρχουν γύρω από τους παίχτες, τον ίδιο και τον σύλλογο σε ένα γενικότερο πλαίσιο, αλλά και το πάθος που συνοδεύει κάθε βήμα τους «πράσινους».

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