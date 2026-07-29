Ο Παναθηναϊκός μετράει αντίστροφα για τον αυριανό επαναληπτικό με την Πάκσι (30/7, 21:30), στο πλαίσιο του Β’ Προκριματικού γύρου του UEFA Conference League, με τον Τζέικομπ Νίστρουπ να απαντάει σε ερωτήσεις κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου πριν από το παιχνίδι.

Εν όψει του επαναληπτικού αγώνα με τους Ούγγρους, ο Δανός προπονητής, ξεκαθάρισε ότι η πρόσφατη νίκη της Πάκσι επί της Φερεντσβάρος δεν επηρεάζει την ψυχολογία της ομάδας του, καθώς το τεχνικό επιτελείο έχει αναλύσει πλήρως τον αντίπαλο, αναγνωρίζοντας τη συνοχή, το ψηλό πρεσάρισμα και την επικινδυνότητά του στις στατικές φάσεις.

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