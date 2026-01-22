Η φανέλα με το Νο 10 στον Παναθηναϊκό δεν είναι απλώς ένας αριθμός στην πλάτη. Είναι ιστορία, ευθύνη και κληρονομιά. Είναι το βάρος του παρελθόντος που γίνεται βλέμμα στραμμένο στο μέλλον. Και γι’ αυτό, όταν ένας ποδοσφαιριστής την επιλέγει, δεν κάνει απλώς μια στιλιστική επιλογή, κάνει μια δήλωση χαρακτήρα.

Ο Σαντίνο Αντίνο, μόλις 20 ετών, πήρε αυτή τη φανέλα γνωρίζοντας ή προφανώς θα μάθει πολύ γρήγορα πως το «10» στο Τριφύλλι δεν συγχωρεί την ανωνυμία. Είναι το νούμερο των παικτών που έπαιρναν την ομάδα από το χέρι, που όριζαν τον ρυθμό, που έκαναν τους συμπαίκτες τους καλύτερους και τον κόσμο να σηκώνεται όρθιος.

Αρκεί μια ματιά πίσω για να καταλάβει κανείς το ειδικό της βάρος. Μίμης Δομάζος, ο «Στρατηγός», το μυαλό και η ψυχή του Παναθηναϊκού σε μια ολόκληρη εποχή. Χουάν Ραμόν Ρότσα, ο απόλυτος συνδετικός κρίκος τεχνικής, ηγεσίας και ποδοσφαιρικής παιδείας. Παίκτες που δεν φόρεσαν απλώς το 10 το καθιέρωσαν.

