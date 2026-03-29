Ο Ομοσπονδιακός προπονητής της εθνικής Κροατίας, Ζλάτκο Ντάλιτς μίλησε για την κλήση του Αντριάνο Γιάγκουσιτς στην προετοιμασία της εθνικής ομάδας U21.

Ο Αντριάνο Γιάγκουσιτς αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα ταλέντα του Κροατικού ποδοσφαίρου, με τον Παναθηναϊκό να τον κάνει δικό του στη μεταγραφική περίοδο του Ιανουαρίου. Ο 20χρονος μεσοεπιθετικός έχει αγωνιστεί έκτοτε μόλις σε τέσσερα παιχνίδια με τη φανέλα των πράσινων, με τον Ζλάτκο Ντάλιτς να καλείται να σχολιάσει το γεγονός, με αφορμή την κλήση του νεαρού μεσοεπιθετικού στις τάξεις της U21 της Κροατίας.

Διαβάστε περισσότερα στο paixebala.gr