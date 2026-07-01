Tους λόγους που τον ώθησαν να αποδεχθεί την πρόταση του Παναθηναϊκού αποκάλυψε ο Στέφαν ντε Φράι, λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση της μεταγραφής του στο «τριφύλλι».

Ο Ολλανδός αμυντικός αναφέρθηκε στις επαφές που είχε τόσο με τον τεχνικό διευθυντή της ομάδας, Στέφανος Κοτσόλης, όσο και με τον προπονητή Τζέικομπ Νίστρουπ, οι οποίοι του παρουσίασαν το πλάνο και τον ρόλο που θα έχει στη νέα σεζόν.

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