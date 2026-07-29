Ο Στέφαν ντε Φράι εκπροσώπησε τους ποδοσφαιριστές του «τριφυλλιού» στη συνέντευξη Τύπου για τη ρεβάνς του Παναθηναϊκού με την Πάκσι για τον Β’ προκριματικό του Conference League.

Ο Ολλανδός αμυντικός τόνισε την ξεκάθαρη στόχευση των «πράσινων» να συνεχίσουν με νίκες στα προκριματικά και να γίνονται καλύτεροι από αγώνα σε αγώνα.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Στέφαν ντε Φράι:

-Το σχόλιό του για την αναμέτρηση με την Πάκσι και κατά πόσο τον επηρεάζει το «βάρος» που έχει με το περιβραχιόνιο:

«Είναι μεγάλη τιμή και ευθύνη για μένα, όμως όλοι με βοηθούν πολύ και οι πρώτες εβδομάδες είναι πολύ καλές εδώ. Είμαι 34 ετών, είμαι πολύ έμπειρος σε διεθνές επίπεδο, η ομάδα δουλεύει πολύ καλά και το μήνυμά μου είναι να είμαστε συγκεντρωμένοι για να γινόμαστε μέρα με τη μέρα καλύτερη ομάδα και να παίζουμε όπως θέλει ο προπονητής να παίζουμε. Παίξαμε μαζί τους την προηγούμενη εβδομάδα, τους κερδίσαμε, αλλά ξέρουμε ότι πρέπει να τελειώσουμε τη δουλειά αύριο. Να κερδίσουμε και να προκριθούμε».

-Από αρχηγός της Ίντερ, σε αρχηγός του Παναθηναϊκού, τα συναισθήματά σου

«Εξεπλάγην λίγο στην αρχή, αλλά βγάζει νόημα ότι είμαι αρχηγός. Θέλω να είμαι παράδειγμα για την ομάδα, να γινόμαστε κάθε μέρα καλύτεροι κι εγώ να βοηθάω την ομάδα. Αυτό είναι το σημαντικό».

-Τι πρέπει να αποφύγει και να προσέξει ο Παναθηναϊκός για να πετύχει και να μπει στην League Phase;

«Πιστεύω ότι δεν είμαι και τόσο έμπειρος στα καλοκαιρινά προκριματικά (σ.σ. γέλια). Ως ομάδα πρέπει να κοιτάμε και να προετοιμαζόμαστε παιχνίδι με το παιχνίδι. Όπως ακριβώς προετοιμαζόμαστε με τον προπονητή, ο οποίος μας προετοιμάζει εξαιρετικά. Κάθε παιχνίδι στον Παναθηναϊκό πρέπει να το παίζουμε για να το κερδίζουμε».