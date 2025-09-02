Μία ημέρα μετά την υπογραφή του συμβολαίου του, ο Σίριλ Ντέσερς παραχώρησε τις πρώτες του δηλώσεις ως ποδοσφαιριστής του Παναθηναϊκού, στο διαδικτυακό κανάλι της ΠΑΕ. Ο Νιγηριανός επιθετικός αποκάλυψε μάλιστα ότι η πρώτη… κρούση των «πρασίνων» έγινε τον περασμένο Δεκέμβριο, τόνισε ότι είναι όνειρο να αγωνιστεί σε έναν τόσο μεγάλο σύλλογο και υπογράμμισε ότι είναι έτοιμος για την πίεση του πρωταθλητισμού.

Αναλυτικά, ο Ντέσερς μίλησε για:

– το πότε πληροφορήθηκε το ενδιαφέρον του Παναθηναϊκού: «Η πρώτη φορά που μίλησε ο μάνατζερ μου με τον Παναθηναϊκό ήταν τον Δεκέμβριο. Αλλά τότε, προφανώς, ήταν πολύ πρόωρο. Έπειτα έγινε η πώληση του αρχηγού του Παναθηναϊκού (σ.σ. Ιωαννίδης) και έγινε επαφή με την ομάδα».

– το γιατί επέλεξε τον Παναθηναϊκό για να συνεχίσει την καριέρα του: «Προφανώς όλοι γνωρίζουν πόσο μεγάλη ομάδα είναι ο Παναθηναϊκός στην Ευρώπη και στην Ελλάδα. Είδα με τα μάτια μου, όταν έπαιξα με τη Ρέιντζερς εδώ, την ατμόσφαιρα του γηπέδου, το πάθος των φιλάθλων, την ποιότητα της ομάδας. Θεωρώ ότι έπαιξαν δύο καλά παιχνίδια κόντρα στη Ρέιντζερς. Μίλησα επίσης με τον Ίνγκι Ίνγκασον, τον οποίο γνωρίζω αρκετά χρόνια, και είχε μόνο θετικά πράγματα να μου πει για τον σύλλογο. Αυτά με βοήθησαν και επηρέασαν την απόφασή μου».

– την εικόνα που αποκόμισε από τις αναμετρήσεις των «πρασίνων» με τη Ρέιντζερς: «Είδα μία δυνατή ομάδα που της αρέσει να παίζει ποδόσφαιρο, που μάχεται για την μπάλα, που θέλει να επιτίθεται. Αυτή η φιλοσοφία ταιριάζει πολύ καλά με τη δική μου».

– το τι γνωρίζει για τον Παναθηναϊκό: «Μεγαλώνοντας ως παιδί, παίζοντας Playstation κι όταν βλέπεις τον Παναθηναϊκό στην τηλεόραση, μαθαίνεις την ομάδα. Είχαν κάποιους εμβληματικούς επιθετικούς και θέλω να κινηθώ στην ίδια γραμμή, να σκοράρω γι’ αυτό το σύλλογο. Είναι ένα μεγάλο όνειρο».

– το αν έχει παρακολουθήσει τη νέα του ομάδα: «Ναι, είδα τα παιχνίδια του αυτό το καλοκαίρι, με τη Σαχτάρ και τη Σαμσουνσπόρ. Πέρυσι είδα κάποιους αγώνες των πλέι οφ. Είναι καλό ότι η ομάδα είναι σε θετική τροχιά και είναι όμορφο που συμμετέχω σε αυτό».

– το αν τον “τρέφει” η πίεση του πρωταθλητισμού: «Ναι. Υπάρχουν αρκετές ομοιότητες μεταξύ του Παναθηναϊκού και της Ρέιντζερς. Δύο μεγάλοι, όμορφοι σύλλογοι, που περίμεναν αρκετά για τίτλους. Οπότε ο στόχος είναι ξεκάθαρος κι αυτό φέρνει πίεση. Αυτό είναι όμορφο. Αν δεν ήμουν έτοιμος για την πίεση, δεν θα έκανα αυτή την επιλογή. Άρα είμαι έτοιμος για την πρόκληση. Πρέπει να συναγωνιστούμε, να δώσουμε μάχη και ευελπιστώ να κάνουμε κάτι όμορφο εδώ».

– το αν μπορεί να επαναλάβει αριθμούς όπως αυτούς που είχε με τη Ρέιντζερς: «Πενήντα γκολ σε δύο σεζόν είναι μία πολύ καλή επίδοση για επιθετικό. Ελπίζω να πράξω το ίδιο κι εδώ, αλλά για εμένα αυτό δεν είναι το πρωτεύον. Ασφαλώς δουλειά μου είναι να σκοράρω, αλλά το πιο σημαντικό είναι να κερδίζουμε τους αγώνες και τους τίτλους. Προτιμώ να κερδίζω τίτλους, παρά να σκοράρω. Μακάρι να συμβούν και τα δύο, αλλά το πιο σημαντικό είναι οι νίκες».

– την ως τώρα καριέρα του και το θα ήθελε να αφήσει στον Παναθηναϊκό: «Προσωπικά είμαι πολύ ευχαριστημένος από την καριέρα που είχα ως τώρα. Έχω αναδειχθεί τρεις φορές πρώτος σκόρερ, στην Eredivisie, στη Σκωτία και το Conference League. Κέρδισα δύο κύπελλα, σε Σκωτία και Βέλγιο. Για εμένα το πιο σπουδαίο είναι η κατάκτηση του πρωταθλήματος, αυτό λείπει από την καριέρα μου κι επίσης είναι ένας από τους λόγους που ήρθα στον Παναθηναϊκό. Θα γεμίσει το τελευταίο κενό στην τροπαιοθήκη μου κι αν αυτό συμβεί με ένα μεγάλο σύλλογο όπως ο Παναθηναϊκός, θα είναι ονειρικό».

– την προοπτική συμμετοχής σε μία μεγάλη διοργάνωση με την εθνική Νιγηρίας: «Εάν αποδίδω με το σύλλογο κάθε Σαββατοκύριακο και στους ευρωπαϊκούς αγώνες, θα είμαι κοντά στην κλήση στην εθνική Νιγηρίας και θα είναι ένα όνειρο για εμένα να παίξω στο Κόπα Άφρικα ή και σε Παγκόσμιο Κύπελλο. Είναι το απόλυτο όνειρο. Αυτό είναι το αποτέλεσμα όταν παίζεις καλά στο σύλλογό σου και είσαι επαγγελματίας».

– το μήνυμά του στον κόσμο του Παναθηναϊκού: «Μπορώ να υποσχεθώ ότι θα δίνω πάντα το 100%, θα είμαι άψογος επαγγελματίας. Μπορούν να με εμπιστευτούν ότι θα προσέχω το σώμα μου, θα τρώω καλά, θα ξεκουράζομαι και θα κοιμάμαι καλά, θα είμαι 100% έτοιμος για τους αγώνες, θα κάνω σωστή αποθεραπεία, θα προσπαθήσω να βοηθήσω εντός κι εκτός γηπέδου τους συμπαίκτες μου. Και βέβαια να είμαι ο σωστός πρέσβης για το σύλλογο με τις αξίες που πρεσβεύει ο σύλλογος».