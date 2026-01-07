Αν υπήρχε… Όσκαρ ατυχίας τότε θα το διεκδικούσε επάξια ο Σίριλ Ντέσερς.

Ο επιθετικός του Παναθηναϊκού πάνω που επέστρεψε από έναν σοβαρό τραυματισμό στην ποδοκνημική (οστικό οίδημα), ο οποίος τον κράτησε εκτός για περισσότερους από 2 μήνες, υπέστη ρήξη τένοντα στον ορθό μηριαίο μυ με την Εθνική Νιγηρίας, κι έτσι είναι αναγκασμένος να μπει στα πιτς για άλλους 2,5 μήνες.

Ο 30χρονος φορ σε μήνυμά του στο Instagram, δεν έκρυψε την πικρία του για τη νέα ατυχία του, υπογραμμίζοντας πάντως ότι θα αφοσιωθεί στην αποκατάστασή του, ώστε να γυρίσει όσο πιο σύντομα μπορεί στη δράση για να βοηθήσει εκ νέου το «τριφύλλι».

Αναλυτικά το μήνυμα του Σίριλ Ντέσερς:

«Γεια σας παιδιά, δυστυχώς είχα έναν τραυματισμό στο African Cup Of Nations. Είναι εξαιρετικά δύσκολο ν’ αποδεχτώ ότι θα χάσω το υπόλοιπο του τουρνουά, καθώς και μια σημαντική περίοδο στον Παναθηναϊκό. Θα είμαι ο μεγαλύτερος υποστηρικτής της ομάδας αυτές τις εβδομάδες, θα αφοσιωθώ πλήρως στην αποκατάσταση κι ελπίζω σύντομα να μπορέσουμε να πανηγυρίσουμε μαζί μια νίκη και ένα γκολ».