Τη φανέλα του Παναθηναϊκού προβάρει ο Ντάβιντε Καλάμπρια.

Οι πράσινοι κατέθεσαν μία εξαιρετική πρόταση στον Ιταλό διεθνή μπακ που προβλέπει τριετές «κλειστό» συμβόλαιο με ετήσιες αποδοχές λίγο πάνω απ’ τα 2 εκατ. ευρώ και όπως όλα δείχνουν θα αναδειχθούν νικητές στην κούρσα για την απόκτησή του.

Άλλωστε και ο Ιταλός «μεταγραφολόγος» Τζιανλούκα Ντι Μάρτζιο υπογράμμισε πως ο πρώην αρχηγός της Μίλαν, έχει πει πλέον το «ναι» στον Παναθηναϊκό και έρχεται άμεσα στην Ελλάδα για να υπογράψει στο «τριφύλλι».

Αναλυτικά το δημοσίευμα του Ντι Μάρτζιο:

«Παναθηναϊκός–Καλάμπρια, υπάρχει η κατ’ αρχήν συμφωνία του ποδοσφαιριστή και η μεταγραφή μπορεί να κλείσει. Ο Καλάμπρια προς Ελλάδα: η διαπραγμάτευση για τη μεταγραφή του στον Παναθηναϊκό μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αφού πέρασε μια ζωή στο Μιλάνο και 6 μήνες στην Μπολόνια, ο Νταβίντε Καλάμπρια ετοιμάζεται να αφήσει τη Serie A και την Ιταλία.

Μένοντας ελεύθερος στο τέλος της σύντομης παρουσίας του στους “ροσομπλού”, ο δεξιός μπακ φαίνεται πως έχει βρει νέα ομάδα.

Το μέλλον είναι στην Ελλάδα για τον πρώην αρχηγό της Μίλαν, ο οποίος έχει δώσει την κατ’ αρχήν συγκατάθεσή του για τη μεταγραφή στον Παναθηναϊκό: Ο ελληνικός σύλλογος έχει προσφέρει τριετές συμβόλαιο στον μπακ, που είναι έτοιμος να το αποδεχθεί.

Σε αυτό το σημείο, λοιπόν, υπάρχουν οι προϋποθέσεις για να κλείσει η υπόθεση και να ενταχθεί επίσημα ο Καλάμπρια στον Παναθηναϊκό».