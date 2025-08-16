Τα εύσημα στους προπονητές τερματοφυλάκων του Παναθηναϊκού απένειμε ο Μπαρτλομιέι Ντραγκόφσκι για την καθοριστική βοήθεια, που του παρείχαν στη διαδικασία των πέναλτι απέναντι στη Σαχτάρ Ντονετσκ, όπου είχε δύο αποκρούσεις, στέλνοντας έτσι το «τριφύλλι» στα πλέι οφ του Europa League.

Πιο συγκεκριμένα, με αφορμή τη διεξαγωγή της συγκεκριμένης αναμέτρησης στο γήπεδο τη Βίσλα, τόσο ο υψηλόσωμος γκολκίπερ, όσο και ο Κάρολ Σφιντέρσκι, ήταν τα κεντρικά πρόσωπα στο vlog της πολωνικής ομοσπονδίας ποδοσφαίρου στο οποίο υπήρξαν παρασκήνια της μεγάλης, «πράσινης» βραδιάς, καθώς και δηλώσεις των δυο ποδοσφαιριστών.

Ο Ντραγκόφσκι λοιπόν στις δηλώσεις του μετά το ματς με τους Ουκρανούς εκθείασε τους Γιώργο Μουντάκη και Λουίς Εστέβες, λέγοντας ότι τον καθοδηγούσαν από τον πάγκο με συγκεκριμένα… σινιάλα, τα οποία ωστόσο δεν αποκάλυψε.

Aναλυτικά:

«Ήμουν κάπως πεπεισμένος ότι θα κερδίσουμε στα πέναλτι. Δεν ξέρω γιατί. Ένιωθα καλά, ήμουν προετοιμασμένος. Ήξερα ότι τα παιδιά θα κάνουν αυτό που πρέπει.

ΟΚ, στην τελευταία εκτέλεση η καρδιά μου πήγε να σπάσει όταν είδα την μπάλα στο δοκάρι, αλλά ποτέ δεν έχασα την πίστη», ανέφερε αρχικά ο Ντραγκόφσκι, με τον Σφιντέρσκι να παρεμβαίνει και με διάθεση να πειράξει τον συμπατριώτη του, να λέει: «Μην είσαι τόσο μετριόφρων, γέλα λίγο».

Για τους προπονητές τερματοφυλάκων της ομάδας ο Πολωνός γκολκίπερ ανέφερε: «Χάσαμε ένα πέναλτι, ναι. Αλλά ήμασταν προετοιμασμένοι. Οι προπονητές τερματοφυλάκων, ο Γιώργος Μουντάκης και ο Λουίς Εστέβες, έκαναν όλη τη δουλειά.

Εγώ απλά πήγα εκεί που μου είπαν. Πριν το ματς τους είπα “εσείς βλέπετε, εσείς αποφασίζετε, εγώ πάω όπου μου πείτε” και πέτυχαν σχεδόν όλα. Οκ, δεν θα αποκαλύψω ακριβώς το σινιάλο, αλλά είδα τον κόουτς στον πάγκο να μου το δείχνει. Και λειτούργησε».