Ο ΑΠΟΕΛ, όχι μόνο δεν έχει εγκαταλείψει την περίπτωση του Ντανιέλ Μαντσίνι, αλλά μάλιστα εντείνει την προσπάθειά του για να εντάξει στο δυναμικό του τον Αργεντινό άσο.

Σύμφωνα με ΜΜΕ της Κύπρου το μεσημέρι της Τετάρτης παράγοντες του συλλόγου της Λευκωσίας συναντήθηκαν με τον μάνατζερ του Αργεντινού ακραίου επιθετικού, ο οποίος, ως γνωστόν, δεν βρίσκεται στα σχέδια του προπονητή του Παναθηναϊκού, Ράφα Μπενίτεθ.

Στη συνάντηση αυτή η ομάδα του Πάμπλο Γκαρσία κατέθεσε νέα βελτιωμένη πρόταση για τριετές συμβόλαιο συνεργασίας στον ποδοσφαιριστή και πλέον περιμένει την απάντηση του.

Στον ΑΠΟΕΛ υπάρχει αισιοδοξία ότι ο παίκτης θα απαντήσει θετικά στην πρότασή τους και τις επόμενες ημέρες θα ταξιδέψει στην Κύπρο για να ολοκληρωθεί η μεταγραφή του.