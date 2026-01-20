Την περίπτωση του Ντανιέλ Μαντσίνι έχει στο μεταγραφικό του στόχαστρο ο ΑΠΟΕΛ.

Ο Αργεντινός εξτρέμ δεν βρίσκεται στα βασικά πλάνα του Ράφα Μπενίτεθ και εξετάζει την πρόταση της ομάδας του Πάμπλο Γκαρσία.

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα «goal», η ομάδα της Κύπρου κοιτάζει την περίπτωση του εξτρέμ του Παναθηναϊκού, ωστόσο όπως αναφέρουν η περίπτωση δεν είναι εύκολη, καθώς ο παίκτης έχει υψηλό κασέ.

Τη φετινή σεζόν ο Μαντσίνι έχει παίξει εννιά παιχνίδια σε όλες τις διοργανώσεις, κυρίως προερχόμενος από τον πάγκο.