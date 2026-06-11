Ο Παναθηναϊκός κινείται με έντονο ρυθμό στο μεταγραφικό μέτωπο, όμως παράλληλα προχωρά και σε αποφάσεις που αφορούν το υπάρχον ρόστερ. Μία από τις πιο σημαντικές αφορά στον Τάσο Μπακασέτα, ο οποίος σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες δεν υπολογίζεται ως βασικό κομμάτι του αγωνιστικού πλάνου της νέας σεζόν.

Ο Γιάκομπ Νίστρουπ είχε το προηγούμενο διάστημα την ευκαιρία να αξιολογήσει τους διαθέσιμους ποδοσφαιριστές και να χαράξει τον κορμό πάνω στον οποίο θέλει να στηριχθεί το νέο πρότζεκτ του «τριφυλλιού».

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