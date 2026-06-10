Ο Γιάκομπ Νίστρουπ συνεχίζει να διαμορφώνει το τεχνικό επιτελείο με το οποίο θα επιχειρήσει να οδηγήσει τον Παναθηναϊκό στη νέα εποχή. Σύμφωνα με δημοσίευμα της δανικής Bold, ο Άντερς Στόρσκοφ βρίσκεται προ των πυλών του «τριφυλλιού», αναλαμβάνοντας τον νευραλγικό τομέα της φυσικής κατάστασης.

Ο 55χρονος Δανός αποτελεί πρόσωπο με σημαντική εμπειρία στον χώρο, έχοντας αφιερώσει δύο δεκαετίες στην Κοπεγχάγη, όπου εργάστηκε ως γυμναστής. Ακολούθησε η πενταετής παρουσία του στην Μπρόντμπι, ενώ το 2025 εντάχθηκε στο τεχνικό επιτελείο της Εθνικής Γυναικών της Δανίας, συμβάλλοντας στην πρόκριση της ομάδας στην τελική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Διαβάστε περισσότερα στο paixebala.gr